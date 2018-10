Marotta e il Club Italia: ecco la decisione sul futuro

Beppe Marotta riparte dal Club Italia dopo la lunga avventura alla Juventus? Le ultimissime notizie e gli aggiornamenti

Gabriele Gravina, attuale presidente di Lega Pro, sarà il nuovo presidente della FIGC. Dopo Tavecchio e dopo il commissariamento di Fabbricini che ieri, con la consegna della Supercoppa Italiana Femminile ha di fatto terminato il suo mandato («è il mio ultimo atto da commissario» ha detto), il calcio italiano ripartirà da Gravina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Roberto Mancini sarà confermato alla guida della Nazionale ma Beppe Marotta non farà parte del nuovo progetto.

«Con Beppe Marotta abbiamo parlato. Da parte sua c’è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma il profilo giusto è proprio quello di Marotta. Ma se non ci dovessero essere poi le condizioni per questa operazione, ci saranno dei profili ulteriori che saranno valutati con molta attenzione» aveva detto nei giorni scorsi Gravina. Secondo Sky Sport però è sfumata la possibilità di vedere l’ex dirigente della Juventus nel Club Italia. Il profilo è assai gradito ma non sembrano esserci i presupposti per chiudere l’intesa tra l’ex ad e dg bianconero e la FIGC che presto sarà governata da Gabriele Gravina.