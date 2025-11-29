Marotta stupisce: «Vogliamo raggiungere quell'obiettivo. Sul futuro dell'Inter penso che...»

Beppe Marotta premiato e riflette sul futuro dell’Inter: passione, diplomazia e impegno per i giovani

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è stato recentemente premiato con il riconoscimento “Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti” durante il Charity Event di Stelle nello Sport. Sul palco, Marotta ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sulla carriera e sul futuro del club nerazzurro, raccontando anche la sua esperienza personale nel mondo del calcio.

Emozioni e riconoscimenti – «Ricevere questo premio a Genova, dove ho vissuto anni fondamentali per la mia carriera, è per me un momento molto importante», ha dichiarato Marotta. «La passione per il calcio è sempre stata il motore della mia vita. Sono grato alla famiglia Garrone e ricordo con affetto il presidente Riccardo, che ha rappresentato un punto di riferimento durante i miei primi passi nel mondo dello sport».

Il cambiamento del calcio in 50 anni – Marotta, riflettendo sul lungo percorso che lo ha portato a diventare presidente dell’Inter, ha ricordato: «Da ragazzo, a sei anni, mi avvicinai al calcio con entusiasmo. Ho imparato presto l’importanza della diplomazia e del dialogo, tanto che Colantuoni mi soprannominò Kissinger. Negli ultimi 50 anni il calcio è cambiato radicalmente: si è passati da un modello basato sul mecenatismo a una gestione dominata dai fondi di investimento».

La presidenza dell’Inter – «Sono diventato presidente dell’Inter grazie alla mia esperienza, alla professionalità e alla scelta attenta del team di collaboratori», ha spiegato Marotta. «Ritengo che la fortuna di un leader risieda nello staff: io ho sempre avuto grandi collaboratori, che rappresentano un elemento fondamentale del successo».

Inter e futuro – Sul futuro, Marotta ha chiarito: «Il nostro obiettivo è vincere e portare l’Inter sempre più in alto. Dal punto di vista personale, vorrei concludere il mio percorso professionale con soddisfazione e restituire qualcosa allo sport. È fondamentale garantire a tutti i giovani il diritto allo sport, indipendentemente dalle difficoltà economiche».

Con queste parole, Marotta ha ribadito il suo impegno non solo per il successo dell’Inter, ma anche per la promozione dello sport come valore sociale, sottolineando la responsabilità delle società sportive nel sostenere la partecipazione giovanile e l’accesso allo sport per tutti.

