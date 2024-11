Marotta Inter, che frecciatina: «Essere presidente dell’Inter è come toccare il cielo con un dito. Obiettivo? Vincere!»

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è tornato a chiarire quelli che sono gli obiettivi stagionali dei nerazzurri. Le dichiarazioni

Durante la presentazione del libro di Severgnini al Book City presso il Castello Sforzesco di Milano, è intervenuto il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, fissando gli obiettivi stagionali per la squadra di Inzaghi, mandando anche una frecciatina ai dirigenti delle rivali in Serie A.

ESSERE PRESIDENTE DELL’INTER – «Essere presidente dell’Inter è come toccare il cielo con un dito, veramente. Mi porto dentro da sempre la voglia di vincere, mi considero ambizioso perché abbiamo tanto ancora da vincere. Abbiamo qualche sfizio ancora da toglierci: Istanbul insegna».

OBIETTIVI – «Lo sport è competizione e cercare di arrivare più in alto del tuo avversario. Ritengo che una società come l’Inter, per storia, blasone e palmares non può dire che vuole vincere il campionato o la Champions ma deve partecipare sempre per vincere. Sento dire da altri ‘l’importante è arrivare nelle prime quattro’, ma non è così. L’importante è vincere. Poi, se non si vince benissimo, vuol dire che gli avversari sono stati più bravi. L’asticella però deve essere sempre alta. Così come se tratto un giocatore forte, un tentativo devo sempre farlo, poi magari non lo prendo perché non ci sono le condizioni. Oggi siamo in Champions, e allora perché non lottare per vincerla? Perché non lottare anche in campionato? Poi dipende dagli avversari e anche da noi, ma non dobbiamo avere paura e mi sembra scontato».

