Marotta annuncia: «Lautaro? Sono certo che anticiperà i tempi! Sul campo del Bodo rispondo così»

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro il Lecce

Intervenuto nel corso del prepartita di Lecce Inter, il presidente dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha presentato così la sfida valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn, tornando sull’infortunio di Lautaro e sulle condizioni precarie del campo della trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt.

FASTIDIO PER IL CAMPO DI BODO? – «Dobbiamo adattarci al calendario e a questi terreni: non è un terreno bellissimo, anzi, ma la logica di far partecipare queste squadre porta anche a giocare su questi campi. Nessun commento particolare, se non il rammarico per l’infortunio di Lautaro: era difficile giocarci ma non è un’alibi. Tranquilli non lo siamo ed è giusto non esserlo per rispetto di Lecce e Bodo: ma accanto alla tranquillità deve esserci forte determinazione. Queste partite non sono passeggiate: ci mancano alcuni giocatori, ma chi giocherà darà il massimo. Col Lecce bisogna avere forti motivazioni. Poi da domani si penserà a martedì».

COME STA LAUTARO E COS’HA DETTO AL GRUPPO SQUADRA? – «E’ il nostro capitano e lo è con grande merito: è rammaricato, sia al campo ieri che oggi ha manifestato la sua vicinanza e motivazione alla squadra. Normale che soffrirà: auspichiamo possa riprendere al più presto ma andiamo cauti perché un problema muscolare è sempre serio e dovremo vedere la reazione. Ma è tenace e sono certo che anticiperà i tempi».