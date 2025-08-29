Inter, Marotta non ha dubbi: «Ultima finale sfortunata. Siamo l’Inter e dobbiamo essere ambiziosi». Ecco le sue dichiarazioni

Il sorteggio della Champions League 2025/26 ha delineato il percorso dell’Inter nella rinnovata League Phase, che prevede otto partite garantite contro avversarie di altissimo livello. A commentare le prospettive dei nerazzurri è intervenuto il presidente Giuseppe Marotta, dirigente di lungo corso e figura chiave della dirigenza interista, ai microfoni ufficiali della UEFA.

Marotta ha ribadito le ambizioni europee del club: «Ripartiamo con le stesse motivazioni della scorsa stagione, quelle che ci hanno portato in finale. Siamo l’Inter e dobbiamo essere ambiziosi».

Negli ultimi tre anni, l’Inter ha raggiunto due finali di Champions, confermandosi tra le protagoniste del calcio continentale.

Scontri di prestigio: Arsenal e Liverpool

Tra le squadre sorteggiate, il presidente ha citato con particolare emozione Arsenal e Liverpool.

Arsenal : formazione inglese allenata da Mikel Arteta , celebre per il suo gioco dinamico e tecnico.

: formazione inglese allenata da , celebre per il suo gioco dinamico e tecnico. Liverpool: guidato da Arne Slot, subentrato a Jürgen Klopp, noto per l’intensità e la velocità del proprio calcio.

«Affrontare club di questa caratura rappresenta una difficoltà enorme, ma anche il fascino del calcio internazionale» ha commentato Marotta.

Una formula rinnovata e più impegnativa

La nuova formula della Champions garantisce un livello medio di competitività molto elevato. Per Marotta, queste sfide costituiscono non solo un banco di prova, ma anche un’opportunità per crescere ulteriormente in ambito europeo.

Continuità e orgoglio europeo

Dal 2018/19 l’Inter partecipa ininterrottamente alla fase finale della Champions, consolidando la propria presenza ai vertici del calcio europeo. «Siamo la squadra che rappresenta meglio l’Italia in Europa. È motivo di grande orgoglio» ha sottolineato il presidente.

Questa costanza, secondo Marotta, è la base su cui costruire futuri successi e rafforzare la credibilità internazionale del club.

Un cammino affascinante per la squadra di Chivu

Sotto la guida di Cristian Chivu, ex difensore rumeno e attuale allenatore della prima squadra, l’Inter si prepara a vivere un percorso ricco di sfide affascinanti. Il mix di ambizione, orgoglio e spirito competitivo sarà la bussola per affrontare la nuova stagione europea.