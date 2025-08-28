Inter, Marotta: «Noi rappresentiamo l’Italia con continuità e siamo quelli che l’hanno rappresentata in questa competizione maggiormente»

Inter, parla Marotta: «Noi rappresentiamo l’Italia con continuità e l’abbiamo rappresentata in questa competizione maggiormente». Le parole

In occasione del sorteggio della League Phase di Champions League, tenutosi nel Principato, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sia sull’esito delle urne sia sulle prospettive del club in vista della prossima stagione.

L’ESITO DEI SORTEGGI CHAMPIONS, FINALE DELLO SCORSO ANNO DIMENTICATA? – «Intanto ci siamo arrivati alla finale, e devo dire anche a livello statistico che dal 2018-19 noi rappresentiamo l’Italia con continuità e siamo quelli che l’ha rappresentata in questa competizione maggiormente. Questo è motivo di orgoglio e di vanto, lo facciamo con l’obiettivo di far bene. Chivu è alla sua prima esperienza da allenatore ma ha già vinto questa manifestazione, di conseguenza ha esperienza e sa come affrontare gli avversari. Sappiamo che questa nuova formula è molto difficile. E’ importante affrontare le avversarie nel momento giusto».

LIVERPOOL E ARSENAL IN CASA, CON GLI INCASSI SI POTREBBE ACQUISTARE UN NUOVO GIOCATORE NEL MERCATO? – «No, non credo che noi ci facciamo condizionare da questo. Il nostro programma e il nostro mercato lo abbiamo fatto con l’implementazione di un modello un po’ diverso rispetto al passato recente, abbiamo investito in 5 giovani di cui 4 comprati e uno che arriva con orgoglio dal settore giovanile, che è Pio Esposito. La media di questi cinque è di 21,5 anni. Questo nuovo modello è in sintonia con le linee guida della proprietà. Abbiamo un allenatore all’esordio ma ricco di esperienza, credo che l’organico a disposizione sia in sintonia con le nostre ambizioni per i nostri traguardi».

CONTENTO DI AVERE LIVERPOOL E ARSENAL A SAN SIRO? – «Da appassionato di calcio sicuramente sì, poi chiaramente il livello di difficoltà di queste due squadre per noi è molto alto. Poi giocando in casa avremo l’apporto dei nostri splendidi tifosi. L’importante è arrivare a sfidare questi avversari in condizioni psico-fisiche perfette».

TRASFERA IN KAZAKISTAN EVITATA – «Ho visto che è toccato al Real Madrid, 7 ore di viaggio sono tanta roba. Siamo contenti di affrontarli in casa nostra, assolutamente sì».