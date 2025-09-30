Marotta: «Stadio? Felici. Mbappé in Italia oggi impossibile. Il Milan prende Modric, ma a 40 anni». Le dichiarazioni del presidente dell’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Inter Slavia Praga, il presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha presentato così la gara di stasera valida per il 2° turno della League Phase della Champions League e si è soffermato, ovviamente, sul tema del giorno: quello del via libera dal Consiglio Comunale di Milano alla vendita di San Siro ai nerazzurri e al Milan.

COME ABBIAMO VISSUTO IL MOMENTO DELL’OK ALLA VENDITA DI SAN SIRO – «Diciamo che è stata una decisione molto tribolata, ma noi siamo molto felici, soddisfatti di quello che è stato deciso. Lo dico come presidente dell’Inter, come appassionato di calcio e come cittadino di Milano. Adesso inizia un percorso difficile ma credo che entrambe le parti, da una parte noi abbiamo Katherine Ralph che è molto preparata, dall’altra Paolo Scaroni, sicuramente intraprenderanno questo percorso che porterà a grandi soddisfazioni. L’esigenza di uno stadio a Milano per Inter e Milan era un obiettivo prioritario».

COSA RISPONDO A CHI HA PERPLESSITÀ SU QUESTA DECISIONE? – «Vorrei tranquillizzarli in primis, perché Milan e Inter agiscono in trasparenza e negli interessi della collettività, di Milano, del calcio e non solo. Uno stadio rappresenta un valore aggiunto, un patrimonio anche per la città: porterà posti di lavoro e attrazioni dal punto di vista turistico».

PRIMO BILANCIO IN ATTIVO NELLA STORIA DELL’INTER, GLI ENORMI INCASSI DELLO SCORSO ANNO POSSONO DIVENTARE STRUTTURALI IN FUTURO? – «Devono esserlo assolutamente, l’obiettivo di un club italiano oggi sia quello di centrare la sostenibilità finanziaria ed economica raggiungendo nel contempo risultati sportivi di qualità. Noi ci siamo riusciti, abbiamo avuto un percorso importante che ha garantito anche ricavi straordinari. Questo è l’obiettivo anche per quest’anno».

ENTRO QUANTO SI POTREBBE COMPRARE MBAPPE? – «Una operazione del genere rappresenterebbe una pazzia per un club italiano. Non siamo in grado in Italia di fare operazioni del genere. Una volta da noi arrivavano grandissimi campioni, anche in età giovane. Oggi c’è un campione al Milan come Modric, ma arriva a 40 anni, a fine carriera, quindi è evidente che noi oggi siamo un campionato di transizione. Dobbiamo adattarci ad un modello di valorizzazione del nostro prodotto».