Marsiglia Atalanta, gli indisponibili per il match. Le ultime

Le ultime verso Marsiglia Atalanta: ecco chi non ci sarà per la semifinale d’Europa League. Il punto dopo l’allenamento a Zingonia

Marsiglia Atalanta è sempre più vicina vista la grande posta in palio della semifinale. Ecco l’ultimo rapporto sull’allenamento a Zingonia, analizzando infortuni e indisponibili.

Oggi, allenamento nel primo pomeriggio, con seduta prevalentemente tattica dopo attivazione in palestra. Out per Marsiglia soltanto Holm, Toloi (terapie per entrambi) e Hien causa squalifica. Appuntamento a domani con la conferenza stampa di Gasperini e Pasalic.