Marsiglia Atalanta, parla Percassi: «Questo stadio mi ricorda una serata incredibile. Abbiamo grande fiducia nell’allenatore»

Marsiglia Atalanta, le dichiarazioni dell’ad nerazzurro Ivan Juric prima del match della 4° giornata della Champions League 2025/26

L’ad dell’Atalanta, Ivan Percassi, ha parlato pochi minuti prima della sfida contro il Marsiglia valida per la quarta giornata di Champions League 2025/26. Le sue dichiarazioni a Sky:

PAROLE – «Questo stadio mi ricorda una serata incredibile e fantastica. Quando si viene in uno stadio così si capisce la bellezza del calcio»

SU JURIC – «Questa è una partita importante come ogni gara di Champions League. Abbiamo grande fiducia nell’allenatore e in tutti i nostri calciatori. Quello che contraddistingue l’Atalanta è anche l’intelligenza dei nostri tifosi che ci hanno sempre supportato. Noi siamo una famiglia. Si parla di momento infelice ma l’Atalanta su 10 partite ne ha persa solo 1. Dobbiamo essere molto equilibrati».