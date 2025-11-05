 Marsiglia Atalanta, parla Percassi: «Questo stadio mi ricorda una serata incredibile. Abbiamo grande fiducia nell’allenatore»
Connect with us

Hanno Detto

Marsiglia Atalanta, parla Percassi: «Questo stadio mi ricorda una serata incredibile. Abbiamo grande fiducia nell’allenatore»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Image Photo884019 1 scaled

Marsiglia Atalanta, le dichiarazioni dell’ad nerazzurro Ivan Juric prima del match della 4° giornata della Champions League 2025/26

L’ad dell’Atalanta, Ivan Percassi, ha parlato pochi minuti prima della sfida contro il Marsiglia valida per la quarta giornata di Champions League 2025/26. Le sue dichiarazioni a Sky:

PAROLE «Questo stadio mi ricorda una serata incredibile e fantastica. Quando si viene in uno stadio così si capisce la bellezza del calcio»

SU JURIC – «Questa è una partita importante come ogni gara di Champions League. Abbiamo grande fiducia nell’allenatore e in tutti i nostri calciatori. Quello che contraddistingue l’Atalanta è anche l’intelligenza dei nostri tifosi che ci hanno sempre supportato. Noi siamo una famiglia. Si parla di momento infelice ma l’Atalanta su 10 partite ne ha persa solo 1. Dobbiamo essere molto equilibrati».

Related Topics:

Hanno Detto

Inter Kairat, parla Chivu: «Davanti giocheranno Pio Esposito e Lautaro Martínez perché sono compatibili. Su Thuram…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 minuti ago

on

5 Novembre 2025

By

Chivu
Continue Reading

Hanno Detto

Torino, il giovane Luongo si racconta: «Esordio al Mondiale? È stata un’emozione fortissima. Ricci il mio punto di riferimento. Ecco chi sono i miei idoli…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

8 ore ago

on

5 Novembre 2025

By

ricci
Continue Reading