Marsiglia, inizia una nuova era: Bruno Genesio è il nuovo allenatore

Inizia l’era Bruno Genesio per il Marsiglia: è lui il nuovo allenatore dell’OM. Tutti i dettagli

Ribaltone sulla turbolenta panchina dell’Olympique Marsiglia. Il club francese ha annunciato ufficialmente questo mercoledì di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Bruno Genesio. La nomina del cinquantanovenne allenatore arriva a sole ventiquattro ore di distanza dal comunicato che ha sancito la fine dell’avventura di Habib Beye, sollevato dall’incarico dopo una parentesi complessa e avara di soddisfazioni durata appena quattro mesi.

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La dirigenza marsigliese, delusa dall’esito dell’ultima annata, ha deciso di puntare su un profilo di assoluta affidabilità per rilanciare le ambizioni di una delle piazze più calde ed esigenti d’Europa. In una nota ufficiale, il club ha precisato la propria visione strategica: “Bruno Genesio assumerà le sue funzioni a partire da oggi. Questo ingaggio si inserisce perfettamente nel nuovo ciclo sportivo implementato dalla società, con il preciso intento di proseguire nel nostro sviluppo e rafforzare la competitività ai massimi livelli“.

Dal Lilla al Vélodrome: il pedigree del nuovo tecnico

Genesio approda a Marsiglia forte di un biennio estremamente positivo alla guida del Lilla. Proprio nell’ultima stagione di Ligue 1, il neo-tecnico dell’OM è riuscito a trascinare la sua ormai ex squadra fino a un eccellente terzo posto in classifica. Un risultato fondamentale che ha garantito l’accesso alla prossima edizione della prestigiosa UEFA Champions League; un traguardo che è invece sfuggito al Marsiglia, costretto ad accontentarsi di una quinta piazza finale che non ha soddisfatto le ambizioni dei tifosi.

Il curriculum di Genesio parla chiaro: dopo l’esordio nella massima serie transalpina con il Lione nella stagione 2015/16, ha accumulato preziosa esperienza guidando anche il Rennes e avventurandosi nel calcio asiatico con i cinesi del Beijing Guoan.

Le prime parole

L’entusiasmo per questa nuova prestigiosa tappa della sua carriera traspare chiaramente dalle prime dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club:

“Ho scelto di unirmi all’Olympique Marsiglia perché sono stato profondamente attratto dall’alto livello della sfida che mi è stata presentata. L’OM è un club letteralmente unico, forte di una storia eccezionale, di un’identità marcatissima e di tifosi passionali, il cui immenso amore per questi colori si estende ben oltre i confini della città“.

Ora la palla passa al campo: a Genesio il difficile compito di blindare la difesa e riportare il Marsiglia nell’élite del calcio francese ed europeo.