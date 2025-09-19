Marsiglia, De Zerbi soddisfatto: «Rosa rinforzata, Pavard e Aubameyang faranno la differenza»

Marsiglia, il tecnico De Zerbi soddisfatto: «Rosa rinforzata, Pavard e Aubameyang faranno la differenza». Le sue dichiarazioni

L’Olympique Marsiglia si prepara al prossimo Le Classique contro il Paris Saint-Germain con rinnovata fiducia. Il tecnico Roberto De Zerbi, allenatore italiano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, ha sottolineato come la squadra sia profondamente cambiata rispetto alla scorsa stagione, diventando più solida e competitiva.

Una squadra trasformata

«Al Bernabéu non eravamo gli stessi dell’anno scorso al Vélodrome contro il PSG. Quest’anno ho una squadra forte: Nayef Aguerd (difensore centrale marocchino), Benjamin Pavard (ex Inter e campione del mondo 2018 con la Francia), Pierre-Emerick Aubameyang (attaccante gabonese ex Arsenal e Barcellona), Amine Gouiri (talento offensivo francese)… e tanti altri giocatori esperti», ha dichiarato De Zerbi. Dopo la sconfitta di misura contro il Real Madrid all’esordio in Champions League, il tecnico è convinto che l’OM abbia acquisito la maturità necessaria per competere ai massimi livelli.

Mentalità e identità di gioco

Per De Zerbi, il passo successivo è consolidare un “linguaggio universale” in campo: uno spirito di gioco condiviso e una mentalità vincente. «Dobbiamo migliorare nel gioco e nella mentalità. È un percorso, ma spero di raggiungere presto questo obiettivo», ha spiegato. L’allenatore punta a creare un’identità collettiva che vada oltre le individualità.

Arma in più: i calci piazzati

Il Marsiglia potrà contare anche sulla pericolosità sui calci piazzati. Con tiratori precisi come Mason Greenwood (attaccante inglese), Gouiri e Aubameyang, e con specialisti del gioco aereo come Pavard, l’OM può sfruttare al meglio le situazioni da corner. De Zerbi ha citato anche Leonardo Balerdi (difensore argentino), invitandolo a essere più incisivo nelle palle inattive.

Pavard, dall’Inter al Marsiglia

Prima di approdare in Ligue 1, Pavard ha vissuto un’esperienza importante in Serie A con l’Inter, dove si è distinto per solidità difensiva e capacità di inserirsi in attacco. In nerazzurro è stato un punto di riferimento della retroguardia, contribuendo a rafforzare il reparto prima del trasferimento in Francia. La sua esperienza internazionale sarà un fattore chiave nella sfida contro il PSG.

Con una rosa rinforzata e un’identità in costruzione, il Marsiglia di De Zerbi si presenta al Le Classique con l’obiettivo di mettere in difficoltà i campioni di Francia e confermare la propria crescita.