Marsiglia, i giornalisti lasciano la sala stampa all’arrivo di Villas-Boas

Prosegue il clima teso all’Olympique Marsiglia dopo la lite che ha coinvolto il tecnico Andrè Villas-Boas e un giornalista del quotidiano La Provence.

Alla conferenza stampa in programma oggi, i giornalisti presenti hanno lasciato la sala stampa all’ingresso dell’allenatore in segno di protesta.

I giornalisti successivamente sono rientrati in sala stampa e Villas-Boas ha letto un messaggio in cui si è scusato per le sue azioni difendendo però la ragione delle sue azioni.