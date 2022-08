Marsiglia Sanchez, il cileno firmerà nel fine settimana: il motivo

Sanchez ha risolto il suo contratto con l’Inter ed è pronto a tuffarsi nella nuova esperienza in Ligue 1 con il Marsiglia

La sua firma arriverà nel fine settimana per il discorso del Decreto Crescita in Francia e dunque dovrà attendere ancora qualche giorno per mettere nero su bianco l’accordo con la società francese. Lo riporta Gianluca Di Marzio.