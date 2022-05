Marusic: «Ora continuiamo così e andiamo a battere la Juve»

Per i microfoni di Lazio Style Channel, Marusic ha commentato la vittoria dell’Olimpico contro la Sampdoria: le sue parole

Al termine di Lazio–Sampdoria, Marusic è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale per commentare la vittoria. Ecco le sue parole:

«Non aver subito gol è importante per noi, sapevamo che sarebbe stata dura per noi perchè hanno buoni giocatori. Abbiamo giocato bene dal primo minuto. Oggi ho provato ad andare più avanti e dare una mano agli attaccanti, quando c’è più spazio è più facile per me.

Continuiamo a giocare così e non ci saranno problemi: andiamo a vincere queste due partite con Juve e Verona. Se guardiamo indietro è normale fare caso ai punti persi, però non è finito il campionato e dobbiamo guardare ai prossimi impegni».

QUI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO