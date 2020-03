Masina: «In Inghilterra sottovalutano il Coronavirus»

Adam Masina, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Inghilterra dove lui gioca al Watford

Lunga intervista ad Adam Masina, ex Bologna oggi in forza al Watford, sulle pagine del Corriere dello Sport. Queste le parole del terzino sull’emergenza Coronavirus.

ALLENAMENTI – «Secondo me andrebbero sospesi. Siamo spaventati, in questo momento stiamo tutti combattendo una battaglia più importante. Credo che l’Italia stia facendo un bel lavoro per limitare questo virus. Speriamo di poter superare questo brutto momento il più in fretta possibile».

BORIS JOHNSON – «Mi hanno fatto molto effetto, soprattutto ora che sono padre. ‘Preparatevi a perdere i vostri cari’, che dichiarazioni sono? Non capisco a che gioco stia giocando. È un dato di fatto ormai accertato che qui in in Inghilterra abbiano sottovalutato la cosa. Oppure se ne fregano, non lo so. Spero che quando si renderanno conto della gravità della situazione non sia troppo tardi»