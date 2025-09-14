Massara: «Sancho? Mancate le motivazioni. Difficile trovare un attaccante con numeri migliori di Dovbyk. E Pellegrini…». Le parole del dirigente della Roma

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Dazn prima della gara dei giallorossi con il Torino.

MERCATO – «Sapevamo che era un mercato complicato per il paletti del FFP. Aver conservato l’ossatura di una quadra che aveva fatto bene è positivo. Sono arrivati giovani in un percorso di rinnovamento, non potevamo fare tutto in un’unica sessione. Vediamo cosa dirà il campo».

BUONA PARTENZA – «Conta il lavoro quotidiano. È prematuro pensare agli obiettivi. Dobbiamo lavorare e crescere, con la mentalità del mister. Si sono già viste ottime cose ma bisogna continuare a lavorare».

PELLEGRINI – «Il calcio è talmente dinamico che le cose evolvono rapidamente. Il nostro discorso era condiviso, sul valutare altre soluzione sul mercato. Ora siamo concentrati sul campo, sappiamo di avere un giocatore forte in più che tiene tanto alla Roma. Siamo sicuri che ci darà un grande contributo»

SANCHO E DOVBYK – «Se ne è parlato tanto, un’ipotesi a un certo punto concreta, ma non c’erano le motivazioni generali per chiudere. È difficile trovare un attaccante che abbia numeri migliori di quello di Dovbyk l’anno scorso. Abbiamo un reparto offensivo nutrito e forte».