Oddo elogia Inzaghi: «Ha qualcosa di Guardiola»

Massimo Oddo, allenatore e campione del Mondo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni:

INZAGHI – «Lo prendevo in giro già a fine carriera, quando era acciaccato, “smetti e allena”, perché lui lo diceva, era malato di calcio, studiava tutti, guardava ogni tipo di partita. Poi una carriera del genere non la si poteva immaginare per nessuno. Tantissimi giocatori quando smettono cercano di percorrere questa strada, ma le panchine in Serie A sono 20. Lui ce l’ha fatta con grande merito e un pizzico di fortuna nel percorso, visto che nel 2016 alla Lazio doveva arrivare Bielsa, che poi disse no, mentre Simone era destinato alla Salernitana. Un conto è iniziare dalla Serie A, un altro essere in B. Oggi è assolutamente il miglior tecnico italiano. E non perché allena l’Inter ed è in testa. Gestisce una squadra organizzata, messa benissimo in campo, che sa affrontare ogni tipo di paertita e che ottiene risultati. La forza dell’Inter non è solo tecnico-tattica ma anche mentale. Avere campioni che sanno soffrire è un valore aggiunto».

