Mondiale per Club, Mastantuono sfida i nerazzurri: «Loro i più forti del girone, ma daremo tutto»

Le parole di Franco Mastantuono, stella del River Plate, in vista del prossimo impegno dei Millionarios contro l’Inter

Il River Plate guarda già alla sfida decisiva contro l’Inter, dopo il deludente pareggio a reti inviolate contro il Monterrey. Una partita dominata per lunghi tratti dai Millonarios, capaci di creare diverse occasioni ma mai concretizzate, lasciando così un senso di frustrazione per i due punti persi. A farsi portavoce della determinazione argentina è stato Franco Mastantuono, gioiello classe 2007 già promesso sposo del Real Madrid, che ha caricato l’ambiente in vista della sfida contro i nerazzurri, in programma giovedì a Seattle.

“Andremo a Seattle per vincere contro l’Inter – ha dichiarato Mastantuono in conferenza stampa – Affronteremo il miglior avversario del girone e daremo tutto per imporci. Siamo un club come il River, che punta sempre al successo. L’Inter è una squadra molto difficile, ma sappiamo cosa dobbiamo fare in campo”. Dello stesso tono le parole del tecnico Marcelo Gallardo, amareggiato per il pareggio ma fiducioso nella crescita della squadra: “Abbiamo avuto la superiorità in diversi momenti – ha spiegato – abbiamo meritato di vincere, ma ci è mancato il gol. La precisione sotto porta è fondamentale”. Ora il River si gioca tutto nell’ultima giornata, contro una delle favorite del torneo.