Materazzi non ha dubbi: «Lotta Scudetto? Credo che la più forte sia l’Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione...»

Materazzi, ex difensore e colonna dell’Inter ha parlato nel corso di un’intervista della lotta Scudetto, della Champions League e non solo

Marco Materazzi, intervenuto durante un evento organizzato da Betsson.sport, ha espresso le sue considerazioni sul momento che l’Inter sta vivendo in Serie A. Le sue parole:

LOTTA SCUDETTO – «In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l’Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione delle squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d’ora. Ha perso due partite, ma si è rialzata e sta dimostrando di valere la testa. Anche il Milan sta facendo un grandissimo campionato anche perché non ha le coppe».

CHAMPIONS LEAGUE – «Si gioca prima di Natale e dopo Natale. Dopo la sconfitta con il Manchester City, giocando alla pari, e dopo la delusione dell’ultima finale persa con il Psg, L’Inter ha avuto la fortuna di ripartire subito con il mondiale del club. A livello tecnico è indiscutibile, poi quella di sbagliare pochi acquisti è una prerogativa di Piero Ausilio»

