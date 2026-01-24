Mateta, irrompe una nuova squadra sulle tracce dell’attaccante! Sfumata l’ipotesi Juve, ecco dove potrebbe trasferirsi

Mateta, si inserisce una nuova squadra nella corsa al francese! Sfumata l’ipotesi Juve, ecco dove può giocare

La Juventus ha rotto gli indugi, tracciando una linea netta sulla propria strategia per l’attacco. Il casting è giunto al termine: la dirigenza bianconera ha deciso di abbandonare definitivamente la pista che portava a Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul suo profilo X, la scelta della Vecchia Signora è ormai irreversibile. Ottolini ha virato con decisione altrove, concentrando tutte le risorse ed energie per chiudere l’operazione Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino del Fenerbahçe è stato ritenuto il rinforzo ideale per garantire gol immediati e sostenibilità economica all’operazione.

Mateta, futuro in bilico: le sirene della Premier

Se la porta della Continassa si chiude, per Mateta si aprono altri portoni. Il futuro del possente centravanti francese, attualmente in forza al Crystal Palace, resta uno dei temi più caldi di questi ultimi giorni di mercato. Su di lui si è mosso con passi estremamente concreti il Nottingham Forest. Il club inglese, alla ricerca di una punta fisica per la salvezza, non si è limitato ai sondaggi ma è passato ai fatti, recapitando al giocatore una proposta di contratto importante per convincerlo a restare in Premier League ma cambiando casacca.

Il retroscena: il Milan alla finestra

Attenzione però al colpo di scena tricolore. L’uscita di scena della Juventus ha riattivato i radar del Milan. Negli ultimi giorni, infatti, la dirigenza rossonera è tornata a informarsi sulla situazione del francese. Mateta è un vecchio pallino del Diavolo: piaceva già la scorsa estate per la sua capacità di fare reparto da solo. Con la Juve ormai focalizzata esclusivamente sulla Turchia e su En-Nesyri, il Milan potrebbe approfittarne per monitorare l’evoluzione della trattativa e, magari, tentare un blitz last-minute se le condizioni economiche dovessero diventare favorevoli, sfidando la concorrenza del Forest.