Matri: «Juve senza gerarchie in attacco. Chiunque giochi non è tranquillo, si sentono tutti…». Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero

Alessandro Matri, doppio ex dell’imminente super sfida tra Juventus e Milan in Serie A, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

SU JUVE MILAN – «Gara equilibrata anche se il Milan viene da cinque vittorie di fila e la Juventus da quattro pareggi. Sono due squadre che in estate si sono rinforzate e che stanno bene anche se i rossoneri hanno trovato certezze più in fretta: mi sembra che abbiano una bella idea di gioco e contro il Napoli, in inferiorità numerica, hanno mostrato solidità difensiva e capacità di soffrire. I bianconeri invece stanno soffrendo un po’ di più perché subiscono qualche gol di troppo e in avanti non c’è ancora una gerarchia stabilita per il ruolo di centravanti

Yildiz ha la capacità di portare sulle spalle enormi responsabilità, come la maglia numero 10, e sta rispondendo alla grande. Si è consacrato a livello internazionale e la sua crescita costante è un bel segnale. Pulisic mi ha impressionato la sua prova contro il Napoli, soprattutto l’accelerazione che ha portato all’assist dell’1-0. Pulisic sta vivendo un inizio di stagione super e sta confermando quello che ha fatto nelle ultime due stagioni».

SUGLI ATTACCANTI – «Alla Juventus questo non sta succedendo e chiunque degli attaccanti va in campo, non è tranquillo. O quanto meno si sente sotto esame in vista della gara successiva. Vlahovic conosce bene la Juventus e i compagni: se stimolato, può dare qualcosa in più. Non discuto David e Openda, ma forse hanno bisogno di tempo. Con Allegri e Tare, il Milan ha una solidità notevole dentro e fuori dal campo. Mi aspettavo che iniziasse forte, ma come risultati è andato al di sopra di ogni previsione grazie alla solidità difensiva già trovata.

Tudor ha trovato una situazione non semplice, ma ha centrato la qualificazione alla Champions: credo lo abbia aiutato il conoscere la Juventus da giocatore. Tudor è un allenatore di carisma, che ha fatto bene ovunque è stato e, sia al Mondiale per club sia in questo inizio, qualcosa di positivo si è visto.Con Bremer e Thuram al top, tutto sarà più facile. Non dimentichiamo però che è a un punto dalla vetta».