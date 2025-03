Matthaus sul match di Champions tra Inter e Bayern: «Inter-Bayern ha fascino speciale per me. Bisseck? Si merita la Germania, uno dei migliori difensori centrali del campionato italiano»

L’ex giocatore di Inter e Bayern Monaco ha parlato dello scontro ai quarti di Champions tra le due squadre. Le parole

L’ex giocatore tedesco Lothar Matthaus è intervenuto ai microfoni di Sky Sports Deutschland per commentare la sfida ai quarti di Champions League tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Bayern Monaco di Vincent Kompany. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «Smanio per vedere ogni partita, ma sicuramente questa ha un fascino speciale per me. Sono due squadre che guidano la classifica nei rispettivi campionati, la qualità è assolutamente evidente. Secondo me, l’Inter è stata la formazione più solida d’Italia negli ultimi quattro anni. Sono disciplinati, costanti e sono messi benissimo in campo da Simone Inzaghi».

BISSECK IN NAZIONALE – «Si merita la Germania, è uno dei migliori difensori centrali del campionato italiano. Stiamo parlando di un giocatore giovane e dinamico, che gioca in una squadra dalla difesa straordinaria: per far parte di quel reparto, devi essere straordinario anche tu. Mi ha fatto davvero un’ottima impressione».