Matuidi vuole la Champions: «Vogliamo vincerla e siamo forti, lo sa anche Pogba»

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha parlato delle sue sensazioni in vista della stagione appena iniziata

Blaise Matuidi è l’uomo in più della Juventus. Allegri difficilmente rinuncia al francese, decisivo in mezzo al campo ma anche in zona gol (chiedere al Parma per info). Il centrocampista ha parlato alla Gazzetta dello Sport raccontando le ambizioni juventine in Champions: «Il nostro è un gruppo difficile. Non solo per il Manchester Uni­ted, ma anche per il Valencia. Però saranno belle partite. Sia­mo pronti. Abbiamo lavorato duro in allenamento proprio per giocarci tutte le nostre carte sia in campionato che in Cham­pions. Abbiamo una squadra molto forte, con molti giocatori che potranno esprimersi du­rante la stagione. Con Paul co­munque ci abbiamo scherzato su, ci siamo dati appuntamento in campo».

Quanto può dare Cristiano Ronaldo alla Juventus? «Ronaldo ha qualcosa di diver­ so. Stiamo parlando di uno che ha vinto cinque Palloni d’oro. Possiamo dire che è il migliore al mondo e non possiamo che essere felici di averlo con noi. Ci porta di sicuro la sua esperien­ za. È uno che ha vinto tanto, so­ prattutto in Champions. Ci sarà di aiuto nei momenti cruciali della stagione. Era quello che mancava? Lo spero proprio e comunque lo vedremo all’opera, stavolta dalla nostra parte».