Caso Cristiano Ronaldo: la strategia difensiva per ribattere alla Mayorga

Juventus: Cristiano Ronaldo passa al contrattacco dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga

Il caso prende vigore ogni giorno di più e potrebbe causare un bel po’ di problemi a Cristiano Ronaldo: dopo l’accusa di stupro ricevuta da Kathryn Mayorga per un episodio risalente al 2009 e l’apertura di un fascicolo di inchiesta Las Vegas, l’attaccante della Juventus ha deciso di partire al contrattacco con la nomina di un pool di legali che – già in queste ore – starebbe provando a fare luce su quanto effettivamente accaduto. Così, mentre da una parte gli avvocati della Mayorga annunciano la possibilità di chiamare a testimoniare altre donne a quanto pare avvicinate dal portoghese in passato, dall’altra spunterebbero, secondo le ultime dei giornali, pure nuovi documenti che comproverebbero in qualche modo un accordo di non divulgazione stipulato da Ronaldo, in quel frangente in procinto di passare al Real Madrid dal Manchester United, con la donna americana che oggi lo accusa.

La difesa di CR7 però non starà con le mani in mano e – secondo quanto si legge oggi – starebbe provando a mettere insieme una serie di informazioni relative proprio alla Mayorga, tracciandone un profilo psicologico dettagliato. Molto importante secondo gli avvocati del giocatore bianconero sarebbe il contesto in cui nel 2009 si sarebbe consumato l’atto sessuale – più o meno consenziente – a Las Vegas tra Ronaldo e la donna, che all’epoca era un aspirante modella e lavorava come ragazza immagine in un night club in cui era solita intrattenere ai tavoli clienti facoltosi per portarli a consumare.

Nel mentre Cristiano Ronaldo nella giornata di ieri ha incassato anche il sostengo addirittura del primo ministro portoghese Antonio Costa, che ha detto: «La gente dovrebbe capire che esiste una cosa che si chiama “presunzione di innocenza”. L’unica cosa di cui per il momento si ha prova è che Cristiano sia un professionista serio, uno sportivo ed un calciatore incredibile. Parliamo di un personaggio che ha onorato la nostra nazione e le ha conferito prestigio a livello internazionale, speriamo che niente possa mai sporcare la sua immagine».