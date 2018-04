Mazzarri: «Gol Milinkovic? L’angolo non c’era»

Le parole di Walter Mazzarri al termine di Torino-Lazio, posticipo della 35esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, al termine del match perso contro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: «Credo che in questo momento, i biancocelesti siano la squadra più in forma del momento. Bisogna riconoscere la forza degli avversari, anche se noi non stiamo vivendo un buon momento».

L’allenatore granata ha continuato: «Quando si gioca con due moduli a specchio, contano i duelli fisici e la Lazio era più forte. Il gol? Quel calcio d’angolo è nato in maniera dubbia. In area di rigore c’era stato fallo di Milinkovic su Rincon, ma l’arbitro non ha fischiato. Magari se non avessero segnato in quel momento, il match sarebbe andato diversamente o forse no. Va bene così comunque».