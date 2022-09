Mazzocchi: «La mia vita era diversa. Salerno mi ha sempre amato»

L’esterno della Salernitana Mazzocchi ha affidato la propria gioia ai social: le sue dichiarazioni dopo i giorni speciali

LE PAROLE – «Quando nasci ti fanno credere che la vita è così come ti è stata data e la mia era completamente diversa da tutto questo. Tutta la sofferenza e il disagio che ho provato le ho buttate su quel pallone, ogni singolo giorno anno dopo anno. Ogni azione non è stata per me, ma per le persone che amo; e quando è così sai che non puoi mollare. Oltre a ringraziare la mia famiglia, ringrazio il presidente, colui che mi ha aperto la strada, tutta la dirigenza, i miei compagni di squadra per l’affetto che mi hanno sempre mostrato, il mister con il suo staff che hanno sempre creduto in me, Salerno una città che mi ha sempre amato e sostenuto anche nei periodi complicati. Infine ringrazio i miei agenti che hanno sempre creduto nelle mie potenzialità. Come ho detto è un punto di partenza, ora testa a domenica e forza Salernitana».