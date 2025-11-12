Hanno Detto
Mazzola si racconta: «Chivu? Non lo conosco, ma non sono sorpreso. Scudetto? Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l’Europa se la giocano loro»
Mazzola intervistato da Il Giornale: «Chivu? Non lo conosco, ma non sono sorpreso. Scudetto? Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila»
Per i suoi 83 anni, Sandro Mazzola si è raccontato a Il Giornale, parlando dell’Inter di Chivu e di Lautaro Martinez. Ecco un estratto:
I MIEI 83 ANNI – «Ho festeggiato con i figli e i miei 7 nipoti, che sono il mio orgoglio: Alessandro, Paolo, Gaia, Alice, Rebecca, Andrea e Valentino. Perché i nomi ritornano, nella famiglia Mazzola».
SU CHIVU – «Non lo conosco, ma non sono sorpreso. Mi sembra una persona molto intelligente. Aver lavorato con le giovanili penso lo abbia aiutato nei rapporti. La squadra aveva bisogno di ritrovare consapevolezza della propria forza».
PER LO SCUDETTO – «Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l’Europa se la giocano anche Bologna, Como, Juve e Lazio. L’Inter di Marotta e Ausilio – che portai io all’Inter – ha fatto un ulteriore balzo in avanti. Il Milan, dopo la sciagurata scelta di allontanare Maldini, ha colmato il gap con l’arrivo di Tare e Allegri. La Juve continua a sottovalutare l’importanza di avere in società uomini di calcio»
LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI MAZZOLA SU INTERNEWS24
Mauro Bressan e rovesciata contro il Barcellona: «Migliori di quella? Nessuna! Scherzi a parte, quella di CR7 contro la Juve. Terim alla Fiorentina mi ha trasmesso tanto. Allegri…»
Bologna, parla l’ex Lajos Detari: «Italiano è un allenatore bravo. Guardo il Bologna spesso in tv, è un piacere. Scudetto? Mi pare un po’ troppo… Orsolini ha un po’ della mia sana follia»
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...