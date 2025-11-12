 Mazzola si racconta: «Chivu? Non lo conosco, ma non sono sorpreso. Scudetto? Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l’Europa se la giocano loro»
Mazzola si racconta: «Chivu? Non lo conosco, ma non sono sorpreso. Scudetto? Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l’Europa se la giocano loro»

Mazzola

Mazzola intervistato da Il Giornale: «Chivu? Non lo conosco, ma non sono sorpreso. Scudetto? Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila»

Per i suoi 83 anni, Sandro Mazzola si è raccontato a Il Giornale, parlando dell’Inter di Chivu e di Lautaro Martinez. Ecco un estratto:

I MIEI 83 ANNI – «Ho festeggiato con i figli e i miei 7 nipoti, che sono il mio orgoglio: Alessandro, Paolo, Gaia, Alice, Rebecca, Andrea e Valentino. Perché i nomi ritornano, nella famiglia Mazzola».

SU CHIVU – «Non lo conosco, ma non sono sorpreso. Mi sembra una persona molto intelligente. Aver lavorato con le giovanili penso lo abbia aiutato nei rapporti. La squadra aveva bisogno di ritrovare consapevolezza della propria forza».

PER LO SCUDETTO – «Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l’Europa se la giocano anche Bologna, Como, Juve e Lazio. L’Inter di Marotta e Ausilio – che portai io all’Inter – ha fatto un ulteriore balzo in avanti. Il Milan, dopo la sciagurata scelta di allontanare Maldini, ha colmato il gap con l’arrivo di Tare e Allegri. La Juve continua a sottovalutare l’importanza di avere in società uomini di calcio»

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI MAZZOLA SU INTERNEWS24

