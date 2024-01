La madre di Mbappé contro il figlio: «Se la mia parte sarà inferiore al 30% non lavorerò più per te». Le dichiarazioni

Le Parisien ha riportato le parole della madre del giocatore del PSG Mbappé, con tanto di rottura per quanto concerne il suo ruolo come procuratrice.

«Ho detto a mio figlio che sotto il 30% non lavoro per lui! Mi ritiro e faccio come tutti: vado in vacanza alle Maldive, ma non lavoro per te! All’inizio si pensava ad un 50/50».