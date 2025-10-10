 Francia: Mbappé fa gol, assist a Rabiot e poi si fa male... Le ultime sull'infortunio
Francia: Mbappé fa gol, assist a Rabiot e poi si fa male… Le ultime sull’infortunio

Francia: Mbappé fa gol, assist a Rabiot e poi si fa male… Le ultime sull’infortunio verso le gare con Juventus e Barcellona

Una notte di luci e ombre per le stelle d’Europa, con Kylian Mbappé protagonista assoluto, prima per una magia e poi per un infortunio che ora fa tremare il Real Madrid.

Mbappé trascina la Francia, poi il KO

Nella sfida di qualificazione mondiale contro l’Azerbaigian, l’attaccante francese ha fatto, come al solito, la differenza. Dopo un primo tempo bloccato, al 46′ ha scardinato il muro avversario con un’azione personale da fuoriclasse: ha saltato quattro uomini e ha piazzato il pallone all’angolino, sbloccando il match. Non contento, nella ripresa ha servito a Rabiot l’assist per il raddoppio, prima del sigillo finale di Thauvin per il 3-0.

Ma all’80’ è calato il gelo. Colpito duro alla caviglia da un doppio tackle, Mbappé ha provato a resistere, ma è stato costretto a chiedere il cambio, uscendo dal campo visibilmente scoraggiato. Un infortunio le cui conseguenze preoccupano enormemente il Real Madrid. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami, ma il suo status è in forte dubbio per un ciclo di partite a dir poco terrificante: dopo il Getafe, i Blancos affronteranno la Juventus in Champions League il 22 ottobre e il Barcellona nel primo Clásico della stagione il 26.

