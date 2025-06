Mbappé ricoverato in ospedale a Miami: le condizioni della stella del Real Madrid

Kylian Mbappé, assente nella sfida di esordio del Real Madrid al Mondiale per Club contro l’Al-Hilal, è stato ricoverato in ospedale a Miami

Kylian Mbappé è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Miami a causa di una gastroenterite acuta. A comunicarlo ufficialmente è stato il Real Madrid, precisando che il fuoriclasse francese verrà sottoposto a una serie di esami medici per monitorare le sue condizioni. Il ricovero arriva a poche ore dal deludente pareggio per 1-1 contro l’Al Hilal nell’esordio del Mondiale per Club, match che Mbappé aveva già saltato a causa delle sue precarie condizioni fisiche.

Mbappé medical report. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 19, 2025

Il malessere che ha colpito l’attaccante ha dunque impedito la sua partecipazione alla prima gara ufficiale del torneo, complicando ulteriormente il momento della squadra di Xabi Alonso. La gastroenterite è sopraggiunta nelle ultime ore e ha reso necessario l’intervento dei medici, che hanno deciso per il ricovero in via precauzionale. Ora Mbappé rimarrà sotto osservazione e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, mentre il Real spera di poterlo recuperare almeno per le fasi decisive del torneo.