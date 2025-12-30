McKennie Juve, parla l’agente dopo le voci di mercato sulla MLS: «Posso confermare che è falso. Informatevi sui fatti prima di diffondere bugie!»

McKennie Juve, l’agente dopo le voci di mercato: «Posso confermare che tutto quanto segue è falso. Informatevi sui fatti!»

Il futuro del centrocampista texano è tornato con forza al centro dell’attenzione mediatica, alimentando nelle ultime ore un’ondata di indiscrezioni che ha messo in agitazione l’ambiente bianconero. Le voci più insistenti dipingevano un quadro tutt’altro che rassicurante per McKennie: si parlava di una trattativa per il rinnovo ormai bloccata e, soprattutto, della presunta intenzione del giocatore di valutare seriamente un ritorno negli Stati Uniti, in MLS, già nel prossimo futuro. Un insieme di rumors che lasciava intendere una frattura profonda tra le parti e un addio quasi scontato, complice la distanza economica tra domanda e offerta.

Questo intreccio di notizie, però, è stato smontato in pochi istanti da una presa di posizione dura, diretta e ufficiale. A intervenire è stato Cory Gibbs, agente del calciatore, che ha scelto la piattaforma X per rompere il silenzio e difendere l’immagine del suo assistito. Gibbs non ha usato giri di parole, attaccando frontalmente quelle che ha definito “false informazioni” diffuse persino da account verificati. Il suo messaggio mira a spegnere sul nascere qualsiasi speculazione su un addio imminente o su tensioni insanabili legate al rinnovo. L’agente ha inoltre evidenziato la gravità della diffusione di notizie prive di fondamento, soprattutto quando provengono da fonti che dovrebbero essere affidabili. Di seguito le sue parole, nette e inequivocabili, pubblicate sui social.

SMENTITA UFFICIALE – «Di solito non rispondo con post sui social media, ma quando ci sono false informazioni soprattutto da profili verificati, devo intervenire. In quanto agente di Weston posso confermare che tutto quanto segue è FALSO. Informatevi sui fatti prima di diffondere bugie e propaganda».

