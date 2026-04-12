McTominay sicuro: «Nulla è ancora finito per quello che sappiamo… Questo è il calcio, a volte ci sono dei risultati che non ci piacciono»

McTominay: «Nulla è ancora finito per quello che sappiamo… Questo è il calcio, a volte ci sono dei risultati che non ci piacciono»

Scott McTominay, autore del gol che ha permesso al Napoli di strappare un punto contro il Parma nella 32ª giornata di Serie A, ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN nel post‑partita.

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PAROLE – «Nulla è ancora finito per quello che sappiamo (riferito alla corsa Scudetto, ndr). Oggi è stata molto difficile, dobbiamo continuare normalmente. Questo è il calcio, a volte ci sono dei risultati che non ci piacciono e questo è uno di quelli»

INTER – «Per noi queste partite sono difficili, se non avessimo regalato loro un goal le cose sarebbero state diverse. Dobbiamo continuare ad allenarci come al solito, questo è il calcio»

INFORTUNI – «A caldo si dicono cose più vere, e per me era vero quello che ho detto dopo San Siro (“Provate a togliere all’Inter Thuram, Barella, Calhanoglu, Lautaro…”). Abbiamo avuto tanti infortuni, e per competere su più fronti abbiamo bisogno di giocatori. Abbiamo un grande gruppo, non piangeremo su come è andata questa stagione e vedremo cosa succederà. Fa parte del gioco. Ha giocato e sfruttato le proprie opportunità anche chi prima ha giocato meno, sarebbe potuta andare in un altro modo».