Napoli, hai visto che numeri? Rovesciata spettacolare contro la Danimarca di McTominay, Hojlund risponde dal dischetto

Colpo da campione di McTominay: rovesciata da cineteca contro la Danimarca, Hojlund riequilibra. Sorride Napoli e Conte

La Scozia si presentava ad Hampden Park con l’obbligo di vincere per superare la Danimarca e conquistare la qualificazione diretta ai Mondiali. L’avvio è stato da sogno: al terzo minuto, su un cross di Ben Doak, McTominay ha trovato una coordinazione perfetta e, sovrastando Andersen, ha realizzato una splendida rovesciata. Un gesto tecnico che ha riportato alla mente il celebre gol-Scudetto di Napoli-Cagliari dello scorso maggio, ma con un’esecuzione ancora più spettacolare. La rete ha costretto Hojlund e i danesi a inseguire, fino al pareggio arrivato nella ripresa grazie a un rigore trasformato proprio dal centravanti.

La partita ha così offerto un duello diretto tra due protagonisti: McTominay, autore di un gol da cineteca, e Hojlund, capace di rimettere in equilibrio il risultato. L’episodio ha confermato quanto la sfida fosse decisiva non solo per la classifica, ma anche per il morale delle due squadre, con la Scozia che aveva intravisto la possibilità di un passaggio storico e la Danimarca pronta a difendere la propria posizione.

Sul piano individuale, McTominay sta vivendo una stagione intensa: 10 presenze in 11 giornate di Serie A con 2 reti (una contro il Sassuolo, la prima dell’intero campionato, e una contro l’Inter), 4 apparizioni in Champions League con altre 2 marcature, entrambe nella sfortunata trasferta di Eindhoven contro il PSV. A queste si aggiunge la seconda rete stagionale in Nazionale, segnata in sei gare, a testimonianza di un rendimento costante e di un ruolo sempre più centrale nelle competizioni internazionali.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

