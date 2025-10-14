Calcio italiano
Melissa Satta entra nella Kings League! Sarà la presidente della D-Power insieme a Vieri
Melissa Satta entra nella Kings League! Come Diletta Leotta, sarà la presidente della D-Power insieme a Christian Vieri
La Kings League, il torneo di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué, continua ad allargare i propri orizzonti e a conquistare volti noti del panorama internazionale. Dopo l’ingresso di Diletta Leotta, anche Melissa Satta entra ufficialmente a far parte del progetto, confermando la crescente attenzione della lega verso il pubblico italiano. Sarà infatti la presidente della D-Power insieme a Christian Vieri.
Un format che rivoluziona il calcio
Nata in Spagna nel 2022, la Kings League ha saputo distinguersi grazie a un format innovativo:
- partite di calcio a 7 con regole speciali e dinamiche spettacolari;
- trasmissioni in diretta streaming seguite da milioni di spettatori;
- forte interazione con i social e coinvolgimento diretto dei fan.
L’obiettivo è chiaro: trasformare il calcio in un evento globale di intrattenimento, capace di unire sport, spettacolo e cultura digitale.
Le protagoniste italiane
- Diletta Leotta è stata la prima a portare l’Italia dentro la Kings League, diventando presidente di una squadra e contribuendo a dare visibilità al progetto nel nostro Paese.
- Ora tocca a Melissa Satta, showgirl e volto televisivo molto conosciuto, che assume lo stesso ruolo e si prepara a guidare una formazione all’interno del torneo.
La loro presenza non è soltanto un’operazione di immagine: rappresenta un passo concreto verso l’internazionalizzazione della lega, che punta a conquistare nuovi mercati e a consolidare la propria popolarità fuori dalla Spagna.
Un ponte tra sport e spettacolo
Con l’ingresso di Satta e Leotta, la Kings League rafforza la sua identità ibrida: non solo calcio giocato, ma anche intrattenimento mediatico. La scelta di coinvolgere personaggi televisivi e influencer di grande richiamo dimostra la volontà di creare un ecosistema che vada oltre il campo, capace di attrarre un pubblico trasversale e giovane.
Prospettive future
L’arrivo di Melissa Satta segna un ulteriore passo verso la globalizzazione del progetto. L’Italia diventa così un tassello strategico per la crescita della Kings League, che mira a trasformarsi in un fenomeno sportivo e culturale di portata mondiale.
LEGGI ANCHE – La Kings League sbarca su DAZN: spettacolo e calcio innovativo in streaming
La Kings League sbarca su DAZN: spettacolo e calcio innovativo in streaming
Nela: «Il tumore? Passavo cinque ore in bagno tutte le notti. E la gente mi diceva questa stupidaggine…»