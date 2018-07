Mendes: «Felice che Ronaldo abbia scelto la Juventus, qui chiuderà la sua carriera»

Il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ha commentato il passaggio di CR7 alla Juventus annunciando che il portoghese chiuderà la sua carriera a Torino.

Sono passate ventiquattro ore dalla notizia ufficiale sul passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Una notizia che ancora tiene banco ed ha mobilitato non solo il mondo calcistico, dato che si parla di un trasferimento storico. Pochi minuti fa ha parlato per commentare la trattativa il procuratore di Ronaldo, Jorge Mendes che, in un’intervista rilasciata a Sport.es, ha dichiarato di essere molto felice per il passaggio del suo assistito alla squadra bianconera. L’agente portoghese, inoltre, ha aggiunto che quella di approdare alla Juventus è stata la scelta giusta ed a Torino CR7 chiuderà la sua straordinaria carriera. Infine, Mendes ci ha tenuto a ringraziare il presidente Andrea Agnelli e il direttore generale Beppe Marotta che sono stati molto determinati nel portare avanti e chiudere la trattativa con il Real Madrid.