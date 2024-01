Mercato Bologna, cessione Zirkzee imminente. Ecco chi lo vuole

Zirkzee e quella trattativa di calciomercato che vede il centravanti del Bologna nel mirino del Milan. Ecco le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan non molla Joshua Zirkzee ed è pronto ad un eventuale assalto nella prossima sessione di mercato.

Dall’altra parte però la domanda sorge spontanea: come convincere il Bologna a lasciare andare via l’attaccante? Il possibile approdo di Thiago Motta sulla panchina rossonera e il cartellino di Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.