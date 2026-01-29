Mercato Bologna, occhi su quel calciatore del Cagliari! Sartori cerca il colpo sulla destra, cosa sta succedendo

Mercato Bologna, occhi di Sartori su quel rossoblù! La dirigenza tentail colpo sulla destra, ecco cosa sta succedendo

Il mercato invernale del Bologna entra nelle sue ore più calde. Con la chiusura della sessione ormai imminente, la dirigenza rossoblù ha rotto gli indugi per rinforzare le corsie esterne e consegnare a Vincenzo Italiano una pedina fondamentale per le sue rotazioni tattiche.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo numero uno per la fascia destra è diventato ufficialmente Gabriele Zappa del Cagliari.

Il profilo: Perché proprio Gabriele Zappa?

Il difensore monzese, classe ’99, ha convinto gli uomini mercato emiliani per una serie di fattori determinanti:

Affidabilità e spinta: Zappa garantisce una costante proiezione offensiva senza sacrificare la fase di copertura.

Zappa garantisce una costante proiezione offensiva senza sacrificare la fase di copertura. Conoscenza della Serie A: Con oltre 160 presenze in Sardegna, il giocatore non avrebbe bisogno di tempi di adattamento.

Con oltre 160 presenze in Sardegna, il giocatore non avrebbe bisogno di tempi di adattamento. Duttilità tattica: Può agire come terzino bloccato in una difesa a quattro o come esterno a tutta fascia, offrendo a Italiano diverse varianti a gara in corso.

La strategia di Giovanni Sartori

L’area tecnica guidata da Giovanni Sartori sta effettuando le ultime verifiche economiche. La trattativa non si preannuncia semplice: Zappa è un punto fermo del Cagliari e strapparlo ai sardi a metà stagione richiede un’offerta convincente. Tuttavia, il Bologna punta sulla solidità del proprio progetto sportivo per convincere il calciatore a fare il salto di qualità in Emilia.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Il Bologna sta monitorando anche piste alternative, ma Zappa è balzato in cima alla lista delle preferenze. Si lavora per capire i margini di manovra con il club sardo: l’obiettivo è chiudere l’operazione in modalità last minute per regalare al tecnico il rinforzo tanto atteso sulla corsia destra.

Il punto della situazione: Il fascino di un Bologna ambizioso contro la resistenza del Cagliari. Le prossime ore saranno decisive per il futuro del difensore.

