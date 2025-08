Mercato Borussia Dortmund, tutto bloccato: budget di soli 30 milioni e 5 big in scadenza. Il club tedesco è in difficoltà

Mercato Borussia Dortmund bloccato! Budget di 30 milioni e 5 top player in scadenza. Il club tedesco adesso è in difficoltà: i dettagli

Un solo colpo di rilievo, un budget limitato e una serie di vincoli economici che frenano ogni ambizione. Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, il calciomercato del Borussia Dortmund è bloccato da una situazione finanziaria più complessa del previsto. Nonostante la qualificazione alla Champions League e la partecipazione al Mondiale per Club, che garantiranno introiti importanti, la dirigenza ha le mani legate, costretta a operare con risorse minime e a risolvere una serie di nodi contrattuali che rischiano di compromettere il futuro.



L’unico acquisto significativo finora è stato quello di Jobe Bellingham, fratello minore dell’ex gioiello Jude. Una scelta in linea con la filosofia del club, ma che non basta a rinforzare una rosa chiamata a competere su più fronti. Il motivo di questa prudenza, secondo la Bild, è un budget per il mercato in entrata di appena 30-40 milioni di euro. Una cifra irrisoria per un top club europeo, che permette al massimo l’acquisto di due giocatori di medio-alto livello.

Questa scarsità di risorse non nasce da una scelta, ma da una serie di necessità.

Parte consistente del budget, infatti, è stata assorbita da un imprevisto extra-calcistico: una ristrutturazione completa dell’area cucina dello stadio, costata oltre 11 milioni di euro, resasi necessaria dopo un’ispezione delle autorità sanitarie. A questo si aggiunge l’incapacità del club di cedere i giocatori con gli ingaggi più elevati, un fattore che limita ulteriormente la flessibilità salariale. Come se non bastasse, all’orizzonte si profila un altro, grande problema: ben cinque giocatori chiave, tra cui Süle, Emre Can e Julian Brandt, hanno il contratto in scadenza nel 2026. Senza un rinnovo o una cessione in tempi brevi, il rischio di perderli a parametro zero è altissimo. Un’estate complicata, in cui il Borussia Dortmund si ritrova a lottare più con i bilanci che con gli avversari sul mercato.