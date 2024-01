Mercato Fiorentina, Gudmundsson sfuma? La trattativa

Ultime di mercato in casa Fiorentina: Gudmundsson è nel mirino, ma la fumata è più nera che bianca. Ecco la situazione

Nelle ultime ore si è parlato del desiderio in casa Fiorentina di acquistare l’attaccante del Genoa Gudmundsson: fortemente ricercato dai viola vista la stagione che sta facendo in Liguria.

Come riportato da Di Marzio, il Genoa per lui pretende 30 milioni di euro: una cifra che la Fiorentina non è intenzionata a pagare, soprattutto visto già l’acquisto di Andrea Belotti.