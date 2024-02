ULTIM’ORA – Rabiot andrà all’Inter. Le ultime di mercato

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot potrebbe finire a parametro zero all’Inter. Ecco le ultime indiscrezioni di mercato

L’Inter continua con la sua operazione con i parametri zero, e i nerazzurri tentano il grande colpo cercando di portare via dalla Juventus il centrocampista Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese classe 1995 non ha ancora rinnovato il proprio contratto che è in scadenza con la Juve a giugno 2024. Un vero e proprio sgarbo ai rivali juventini soffiandogli il calciatore a parametro zero per la prossima estate.