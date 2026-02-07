Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Le novità dal Belgio sul suo futuro

La stagione della definitiva consacrazione di Aleksandar Stankovic non è passata inosservata ai piani alti del calcio europeo. Il centrocampista serbo, classe 2005 e figlio dell’indimenticato “Drago”, sta vivendo un’annata da protagonista assoluto con la maglia del Club Brugge. Le prestazioni di altissimo livello fornite in Jupiler Pro League hanno acceso i riflettori dei maggiori club continentali, trasformando il giovane mediano in uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato dai media fiamminghi, in particolare da HLN, la concorrenza è spietata e ha già tagliato fuori le società di fascia medio-alta della Bundesliga, come il Borussia Dortmund, ormai consapevoli di non poter competere economicamente.

La finestra di giugno e l’assalto da Londra

Il futuro del giocatore è intrecciato a doppio filo con le strategie dell’Inter. Il club nerazzurro, che ne ha curato la crescita nel vivaio, vanta un’opzione di riacquisto fissata a 23 milioni di euro, esercitabile in una finestra temporale ristretta tra il 1° e il 15 giugno. Tuttavia, lo scenario si complica a causa del forte inserimento della Premier League. Arsenal e Chelsea avrebbero già avviato contatti concreti sia con la dirigenza belga che con l’agenzia Roc Nation, che cura gli interessi del ragazzo. Le due potenze londinesi vedono in Stankovic il profilo ideale per rinforzare la mediana, grazie a un mix di fisicità, tecnica e personalità.

L’incastro economico: recompra o plusvalenza?

La dirigenza della Beneamata si trova ora di fronte a un bivio strategico. Se Beppe Marotta decidesse di non esercitare il diritto di “recompra”, lascerebbe al Club Brugge la libertà di scatenare un’asta internazionale, con la possibilità di vendere il cartellino a una cifra ben superiore ai 23 milioni pattuiti con i milanesi. In questo caso, però, l’Inter non rimarrebbe a mani vuote: gli accordi prevedono infatti che il 50% della plusvalenza sulla futura rivendita finisca nelle casse di Viale della Liberazione. Una situazione win-win che potrebbe garantire ai Meneghini un tesoretto importante o il ritorno a casa di un talento cristallino.