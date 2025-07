Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime

Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato può finire in Premier League! Le ultimissime sull’interesse di una big

Il Chelsea ha avviato una trattativa concreta con l’Ajax per assicurarsi Jorrel Hato, uno dei difensori più promettenti del calcio europeo. A confermare l’indiscrezione, inizialmente lanciata dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, è stato l’entourage del giocatore. Il suo agente, intervistato dal quotidiano olandese De Telegraaf, ha dichiarato: “Sì, è vero, il Chelsea ha contattato l’Ajax”, aggiungendo che il difensore olandese classe 2006 è già in fase di negoziazione con il club londinese. Su di lui c’è stato anche l’interesse della Juventus.

Chi è Jorrel Hato? Il capitano baby che guida l’Ajax

Nato nel 2006, Jorrel Hato è un difensore centrale moderno e completo. Nonostante la giovane età, ha già conquistato un posto da titolare fisso nell’Ajax e ha fatto la storia diventando il capitano più giovane del club. Ha inoltre esordito nella nazionale maggiore dei Paesi Bassi, confermando il suo status di talento precoce. Tecnica raffinata, sicurezza con il pallone e intelligenza tattica fuori dal comune lo rendono uno dei prospetti più ambiti a livello internazionale.

Chelsea in pole: trattativa in corso e affare possibile

Il club inglese, deciso a puntare sul futuro, sembra aver superato la concorrenza di diversi top club europei, tra cui la Juventus, che in passato aveva monitorato il giocatore. Con il consenso di Hato già acquisito, la trattativa è entrata in una fase avanzata. Secondo fonti vicine al dossier, il costo dell’operazione sarà elevato, vista l’enorme valutazione del giocatore da parte dell’Ajax, ma il Chelsea appare determinato a chiudere l’affare.

Un colpo da futuro campione

L’interesse del Chelsea per Hato si inserisce in una strategia di rinnovamento e investimento su giovani talenti. Se l’operazione dovesse andare in porto, i Blues potrebbero assicurarsi uno dei pilastri della difesa europea del futuro, in un mercato sempre più competitivo.