Mercato Juve, il Manchester United mette gli occhi su Kalulu: il piano dei bianconeri per blindarlo e allontanare le voci sul suo addio

Sotto la gestione tecnica di Luciano Spalletti, il rendimento di Pierre Kalulu ha subito un’impennata verticale, trasformandolo da promessa a certezza granitica. Il difensore francese, approdato a Torino inizialmente come scommessa, è oggi il pilastro inamovibile dello scacchiere della Juventus. Un dato statistico certifica la sua importanza cruciale: il classe 2000 detiene un primato unico in tutta la Serie A, essendo l’unico calciatore di movimento a non aver saltato nemmeno un minuto di gioco tra campionato e coppe. Uno “stakanovista” instancabile che ha attirato le attenzioni dei top club europei.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La minaccia più concreta arriva dalla Premier League. Il Manchester United, alla ricerca di solidità difensiva, ha cerchiato in rosso il nome dell’ex Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, i Red Devils invieranno due emissari di fiducia sugli spalti di San Siro sabato sera: l’obiettivo è osservare da vicino la prestazione del ragazzo nel palcoscenico più difficile, quello del Derby d’Italia contro l’Inter. Gli scout inglesi non valuteranno solo le chiusure difensive, ma anche la sorprendente verve offensiva mostrata quest’anno: 4 assist a referto e quel gol acrobatico di testa che ha salvato la Vecchia Signora nel pareggio 2-2 contro la Lazio.

La dirigenza bianconera, consapevole del valore del suo gioiello e delle tentazioni economiche d’Oltremanica, ha deciso di giocare d’anticipo. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, il club ha già avviato le manovre per blindare il giocatore con un rinnovo contrattuale a lungo termine. Sul piatto c’è un prolungamento fino al 2030, accompagnato da un significativo adeguamento dell’ingaggio che passerebbe dagli attuali 2,4 milioni a circa 3,5 milioni di euro a stagione. Una mossa per allontanare le sirene inglesi e consolidare la difesa del futuro. Intanto, anche la Nazionale chiama: il CT Didier Deschamps sembra pronto a convocarlo per le amichevoli di marzo, ultimo treno per il sogno Mondiale.