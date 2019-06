Mercato Juve, si lavora per il secondo portiere: Reina in pole, suggestione Navas

Pepe Reina è in pole per sostituire il partente Perin alla Juve: resiste però la suggestione Keylor Navas

Dopo appena un anno di permanenza, Mattia Perin potrebbe lasciare la Juve. I bianconeri esaudiranno il desiderio dell’ex Genoa di andare in una squadra che possa concedergli maggior minutaggio, anche in vista dell’Europeo 2020.

Per questo motivo in casa Juve si lavora per il secondo portiere. Il grande favorito, come informa Tuttosport, per ricoprire quella posizione è Pepe Reina, che conosce a menadito il gioco di Sarri e vorrebbe cambiare aria dopo la stagione al Milan come vice Donnarumma. Rimane viva la suggestione Keylor Navas che lascerà il Real Madrid ma l’opzione è troppo costosa visto gli oltre 4 milioni di ingaggio netti percepiti.