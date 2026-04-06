Mercato Juventus, i bianconeri seguono da vicino il talento del Genoa: ecco come sta andando la sua stagione

Mercato Juventus, il gioiello del Genoa finisce nel mirino di Comolli. Ecco l’analisi completa della sua stagione

Il calciomercato della Juventus non conosce pause, soprattutto quando si tratta di individuare i giovani talenti della Serie A. Tra i profili più monitorati c’è Jeff Ekhator, attaccante del Genoa che, nonostante la giovane età, sta dimostrando di poter reggere il confronto con un campionato di alto livello. La dirigenza bianconera vede in lui l’archetipo dell’attaccante moderno: fisico imponente, grande velocità e margini di crescita ancora molto ampi, qualità che lo rendono un investimento potenzialmente strategico per il futuro.

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L’analisi dei numeri stagionali restituisce l’immagine di un giocatore ancora in fase di maturazione ma già dotato di caratteristiche interessanti. Gli Expected Goals (xG) pari a 2.04 indicano una buona capacità di attaccare gli spazi e di trovarsi nelle zone calde dell’area, mentre la media di un gol ogni 318 minuti evidenzia la necessità di migliorare nella finalizzazione. Anche il volume di gioco racconta un profilo particolare: con 0.08 gol a partita e 11 tocchi medi, Ekhator non è ancora un attaccante costantemente coinvolto nella manovra, ma sa essere incisivo quando si tratta di attaccare la profondità e offrire una soluzione fisica per far salire la squadra.

È proprio questo mix di potenzialità e margini di crescita a intrigare la Juventus, convinta che in un sistema dinamico come quello di Spalletti a il giovane rossoblù potrebbe evolversi rapidamente. La capacità di rompere la linea difensiva avversaria e di interpretare più registri offensivi lo rende un profilo ideale per crescere alle spalle dei titolari, con la prospettiva di esplodere nel medio periodo. Il Genoa, da sempre bottega cara ma fucina di talenti, sa di avere tra le mani un prospetto prezioso. E sebbene i numeri realizzativi siano ancora contenuti, l’impatto atletico e il potenziale di Ekhator fanno pensare che il suo futuro possa davvero tingersi di bianconero, a patto che continui a migliorare nella precisione sotto porta.

