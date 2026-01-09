Mercato Lecce, ufficiale l’arrivo di Gandelman: contratto fino a giugno 2029, tutti i dettagli

Calciomercato
Mercato Lecce, annunciato l’arrivo di Omri Gandelman: accordo definitivo e contratto fino a giugno 2029
Il Lecce ha ufficializzato l’arrivo di Omri Gandelman, centrocampista classe 2000 prelevato a titolo definitivo dal KAA Gent. L’operazione rappresenta un investimento importante per il club salentino. Gandelman ha firmato un contratto che lo legherà al Lecce fino al 30 giugno 2029, con un’opzione per estendere l’accordo anche alla stagione successiva.
Con questo innesto, il Lecce aggiunge dinamismo e fisicità al proprio centrocampo, inserendo un elemento capace di garantire intensità e duttilità tattica. La nota del club:
COMUNICATO – “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Omri Gandelman dal KAA Gent. Il centrocampista classe 2000 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva”.
