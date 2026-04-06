Mercato Milan, svolta in difesa: Allegri punta tutto sul difensore dell’Atalanta. Contatti avviati con Tare

Mercato Milan, Allegri fa sul serio per Scalvini: pressing forte sul difensore e primi dialoghi con il ds rossonero Tare

Il Milan comincia a delineare le prime mosse in vista della stagione 2026/2027 e il nome in cima alla lista dei desideri rossoneri è quello di Giorgio Scalvini. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il difensore dell’Atalanta è diventato l’obiettivo prioritario per rinforzare la retroguardia di Massimiliano Allegri, che lo considera il profilo ideale per dare solidità e prospettiva al reparto.

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Allegri, infatti, segue Scalvini da anni: già ai tempi della Juventus aveva provato a portarlo a Torino, senza successo. Oggi, dopo il pieno recupero dal grave infortunio che ne aveva rallentato la crescita, il classe 2003 è tornato a essere un pilastro della squadra di Raffaele Palladino. Il suo futuro, però, potrebbe dipendere dal piazzamento europeo dell’Atalanta, fattore che potrebbe incidere sulle strategie del club bergamasco.

La valutazione del difensore si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ma il Milan sta preparando un’offerta da 28 milioni per provare a sbloccare la trattativa in estate. Non sarà un’operazione semplice, ma la dirigenza rossonera è determinata ad accontentare Allegri e a portare a San Siro uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, considerato un investimento strategico per il futuro della squadra.