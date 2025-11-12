 Mercato Milan, arriva le smentite su quel possibile colpo: non c'è nessun dialogo al momento! Ecco il clamoroso retroscena
Mercato Milan, arrivano le smentite sul presunto colpo: nessun contatto in corso! Spunta un retroscena sorprendente dall’estate

Nonostante le recenti indiscrezioni che accostavano Jonathan David al Milan in vista della sessione di gennaio, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha spento ogni entusiasmo, smentendo categoricamente le voci:

PAROLE – «A me oggi non risulta che ci sia una trattativa in piedi o un discorso in piedi tra il Milan e David».

La smentita è particolarmente significativa perché poggia anche su un elemento storico: i rossoneri non hanno mai mostrato un interesse concreto per l’attaccante canadese, nemmeno quando si presentò l’occasione di ingaggiarlo a parametro zero. Romano ha infatti ricordato che, quando David era disponibile senza costi di cartellino — prima del suo trasferimento alla Juventus come svincolato dal Lille — «il Milan non è mai stato realmente in corsa, non convinto da quella possibilità».

Questa mancanza di convinzione passata rende oggi poco credibile l’ipotesi di un acquisto a stagione in corso. A complicare ulteriormente lo scenario c’è la posizione della Juventus, che non avrebbe alcuna intenzione di rafforzare una diretta concorrente, rendendo l’operazione ancora più difficile da immaginare.

