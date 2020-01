Mercato Milan, visite mediche per Begovic. Sarà il vice Donnarumma

Mercato Milan, visite mediche per Asmir Begovic. Con la partenza di Reina in direzione Aston Villa sarà lui il vice Donnarumma

Porte girevoli in casa Milan. Pepe Reina è un passo dall’approdo all’Aston Villa e per questa ragione in casa rossonera si sono attivati per cercare un vice Donnarumma. La scelta è ricaduta su Asmir Begovic.

L’estremo difensore, come testimonia Gianluca Di Marzio, si è recato questa mattina in clinica per le visite mediche. Manca quindi solamente l’ufficialità per il suo approdo alla corte di Pioli.