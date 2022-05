Mercato Napoli, il piano azzurro per l’attacco: idee Brekalo e Barak

Mercato Napoli, gli azzurri fanno sul serio per portare da Spalletti quanti più giocatori prima del ritiro: idee Brekalo e Barak per l’attacco

Il mercato del Napoli sta prendendo sempre più forma negli obiettivi che la squadra azzurra sta cercando per rinforzare la propria rosa. L’idea di Giuntoli è quella di accelerare sin da subito per poter consegnare una squadra quasi pronta a Spalletti prima dell’inizio del ritiro.

Il piano d’attacco della dirigenza si chiama Barak e Brekalo. Sul trequartista dell’Hellas Verona, Giuntoli sta lavorando da tempo. Per quanto riguarda il croato del Wolfsburg, ma al Torino in prestito, si starebbe pensando alla formula adatta visto anche che il giocatore andrà in scadenza nel 2023. Lo scrive Il Mattino.